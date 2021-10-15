محافظ دمياط: حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية

محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً للقرارات التى أعلنتها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم و مجابهة أى تداعيات محتملة .

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية حملاتها لمتابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية، حيث يتم المرور بشكل دورى على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية.

وأسفرت الحملات المُنفذة على مدار الأسبوع عن ضبط عدد من المخالفات لتلك الإجراءات وقيام بعض المقاهى بتقديم شيشة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخالفات خاصة بعدم الالتزام بمواعيد الغلق وأيضاً عدم ارتداء الكمامة الواقية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات.

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