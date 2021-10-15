محافظ دمياط: ضخ دماء جديدة بالإدارات التعليمية واستبعاد أي مقصر

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالإعلان عن اختبارات لمديري الإدارات التعليمية؛ لتكليف مديرين جدد، وضخ دماء جديدة قادرة على ضبط المنظومة، واستبعاد أي مدير مدرسة يثبت تقصيره في أداء مهام عمله.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأصدرت "المحافظ" عددا من التوجيهات لمديرية التربية والتعليم، بتكثيف المتابعة على المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية تحت مظلة من التدابير الوقائية والاحترازية والارتقاء بمنظومة النظافة العامة بجميع المدارس.

كما أمرت بإتخاذ الإجراءات اللازمة للاعلان عن اختبارات لمديرى الإدارات التعليمية، لتكليف مديرين جدد وضخ دماء جديدة قادرة على ضبط تلك المنظومة ، واستبعاد أي مدير مدرسة يثبت تقصيره فى أداء مهام عمله.

وأكدت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، بمحيط المدارس، وإتمام جميع التجهيزات وتطهير البالوعات استعدادا لموسم الشتاء، كما أمرت إدارة المتابعة بالسير فى إجراءات رفع الأجر اليومى لعمال النظافة في القرى.

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