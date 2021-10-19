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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلاف على أولوية المرور.. كهربائي يطعن سائق توك توك في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

طعن كهربائي، سائق توك توك، بسكين، طعنة غائرة بالإبط الأيسر، في مدينة الكردي التابعة لمحافظة الدقهلية، إثر خلاف نشب بينهما على أولوية المرور؛ مما استدعى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالته.


وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي، من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول المصاب "رضا الطنطاوي" 43 عامًا، سائق توك توك مقيم بمدينة الكردي ادعاء ضرب و تعدي من آخرين، و عند فحصه طبيا تبين إصابته عبارة عن جرح قطعي غائر أسفل الإبط الأيسر.


وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، عن سبب إصابته، ومُحدثها؛ أكد قيام المدعو "محمود ي. م"، 23 عاما، كهربائي، ومقيم بقرية كفر قنيش مركز منية النصر، بإحداث إصابته إثر وقوع مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق العام، بناحية الكردي.


وبتقنين الإجراءات؛ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الكردي من القبض على المتهم، وبإرشاده؛ تم العثور على الأداة المستخدمة في الواقعة "سكين".


وأحال أطباء مستشفى ميت سلسيل المركزي، المصاب، إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة؛ للعرض على استشاري القلب والصدر.


وحرر عن ذلك المحضر رقم 1633 جنح الكردي لسنة 2021؛ للعرض على النيابة العامة.

جامعة المنصورة مشادة كلامية سائق توك توك المباحث الجنائية ميت سلسيل

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