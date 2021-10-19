بالأسود المجسم.. بشرى تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها من مهرجان الجونة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بشري بأطلالة جذابة مميزة بفستان اسود مجسم ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



يذكر ان عادت الممثلة والمنتجة بشرى إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة عمل إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في محاولة منها وإدارة مهرجان الجونة السينمائي لإكتساب خبرات المهرجان الإيطالي العريق في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وحضرت بشرى مع انتشال التميمي مدير المهرجان المصرى عدد كبير من العروض والنقاشات حول مستقبل دورة الجونة المقبلة، كما حصلوا على عدة عروض لأفلام تقدم للمرة الاولى بالشرق الأوسط

وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.