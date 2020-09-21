بلوك جديد.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت بشرا بلوك جديد بإ تداءها فستان جديد اثناء جلستها التصويرية وعلقت قائلة "اشكر صديقة المدرسة تصميمها الرائعة".









عادت الممثلة والمنتجة بشرى إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة عمل إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في محاولة منها وإدارة مهرجان الجونة السينمائي لإكتساب خبرات المهرجان الإيطالي العريق في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.



