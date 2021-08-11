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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلى بالكم من الموجة الرابعة.. إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا

بشرى
بشرى

أعلن رجل الأعمال سالم هيكل عن إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا المستجد. 

وعلق رجل الأعمال سالم هيكل، على حالة زوجته الفنانة بشرى: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة".

 

افرح : 

 

وكانت قد انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح"، والتي تستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور خلال أيام.

 

وتقدم بشرى عبر الأغنية الجديدة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي تهدف لنشر السعادة وحب الحياة والنظر لها من منظور مختلف،  مع مزجها بتوليفة موسيقية حماسية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

 

وتلم أغنية "افرح" شمل النجمة بشرى مع الموسيقار شاشو،  بعد تعاونهما سويا مؤخرا عبر أغنية "خيوط الأمل"، وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف مع عكفها على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشاريع فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها في عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.


ومن ناحية أخرى تنشغل بشرى في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها الأولى في أجدد أعمالها السينمائية "معالي ماما"، الفيلم الذي يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة انغام،  ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

بشري الفنانة بشرى الصيفي كلمات الأغنية الاجواء الصيفية اجواء الصيف

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