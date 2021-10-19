تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

في حادثة مروعة، أجبر بعض السكان المحليين امرأة شابة على نزع البرقع والتحرش بها في قرية إسلامناجار في بوبال بـ الهند.

فأثناء مرورها بالمنطقة مع صديقها الذكر على دراجة بخارية، أجبر سكان قرية إسلامناجار في الهند المرأة على نزع البرقع إجباريًا وقاموا بـ التحرش بها.

في مقطع فيديو للحادث انتشر في جميع أنحاء منصات التواصل الاجتماعي، شوهد حشد غوغائي يتحرشون بالمرأة التي كانت برفقة رجل بسبب ارتدائها البرقع.

حاول الرجل الذي كان برفقة المرأة المقاومة، لكن الحشود المتحرشة في القرية الهندية أجبرتها على خلع ملابسها.

ومع ذلك، فإن المرأة لم تتقدم بأي شكوى بشأن الحادث، وهو الأمر الأكثر غرابة.

وقد ألقت الشرطة الهندية القبض على شخصين مشاركين في الواقعة، ولكن أفرجت عنهما لاحقًا، بسبب عدم توجيه أية اتهامات بشأن الحادث.