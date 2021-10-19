اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

سجلت شرطة بوبال بالهند شكاوى متعددة بعد أن ضربت امرأة أخرى في صالة ألعاب رياضية (جيم) للاشتباه في أن الأخيرة كانت على علاقة مع زوجها.

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام امرأة لصالة رياضية (جيم) في الهند والاعتداء على زوجها وامرأة اعتقدت أنها عشيقته.

وقال مسئول بأن الحادث وقع في منطقة كوه-إي-فيزا بالعاصمة الهندية نيو دلهي، وتم رفع القضايا التي سجلها الزوجين ضد بعضهما يوم الأحد بعد انتشار الفيديو.

في مقطع الفيديو الذي مدته دقيقتان و 15 ثانية، يمكن رؤية الزوجة الهندية ترتدي البرقع وهي تصارع زوجها أولاً ثم تعتدي على امرأة أخرى يمكن رؤيتها وهي ترتدي ملابس وأحذية رياضية داخل الجيم.

وصلت الزوجة الهندية مع أختها إلى صالة الألعاب الرياضية حيث كان زوجها يمارس الرياضة في حضور صديقته المزعومة وآخرين.

اشتبهت المرأة في أن زوجها كان على علاقة بهذه المرأة في صالة الألعاب الرياضية، فبدأت تضربها بالأحذية بينما حاول آخرون - بمن فيهم الرجل - منعها.

في غضون ذلك نفى الزوج الذي يقال بأنه من سكان طريق نورمال في بوبال بالهند، جميع المزاعم التي أطلقتها عليه زوجته.

وقد ادعى أنه لا يعرف حتى المرأة التي وصفتها زوجته بأنها صديقته المزعومة.

وقال باجباي أن المرأة رفعت في وقت سابق دعوى تحرش ومهر ضد زوجها في مركز شرطة شاه جهان اباد هنا.

