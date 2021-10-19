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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان روز .. إطلالة مميزة لـ روجينا من مهرجان الجونة

صدى البلد

حرصت الفنانة روجينا ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

وتألقت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة مميزة حيث  ارتدت فستان قصير باللون روز ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

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بفستان أنيق .. روجينا تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

 

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

إطلالات روجينا صور روجينا مهرجان الجونة

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