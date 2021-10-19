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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق جديد لـ فرنسا على طرد سفيرها من بيلاروسيا

فرنسا
فرنسا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، أن طرد بيلاروس للسفير الفرنسي لديها نيكولاس دي لاكوست "قرار أحادي الجانب".

 

وجاء إعلان الخارجية الفرنسية في أعقاب نشر دي لاكوست رسالة وداع مصورة على "يوتيوب"، حث فيها مواطني بيلاروس على "ألا يفقدوا الأمل"، مضيفا أن الفترة التي قضاها في البلاد "صعبة لكنها لا تنسى".

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بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا.. وباريس تعلن مغادرته للبلاد

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وقالت الخارجية الفرنسية إن عدم تقديم سفيرها أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "تصرف يتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك المتمثل في عدم الاعتراف بشرعية نتيجة الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020".

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قالت إن مغادرة السفير الطارئة مرتبطة بعدم رغبته في تقديم أوراق اعتماده إلى لوكاشينكو.

الخارجية الفرنسية بيلاروسيا الانتخابات الرئاسية فرنسا رئيس بيلاروسيا

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