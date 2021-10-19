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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع مصر.. سواحل أنطاليا التركية تشعر بزلزال البحر المتوسط

زلزال
زلزال

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر قبالة منطقة كاش في أنطاليا في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت فضائية “العربية” السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هزة أرضية مصدرها البحر المتوسط شعر بها سكان مصر ولبنان وإسرائيل.

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بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يضرب القاهرة منذ قليل

وذكرت وسائل إعلام عربية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جزيرة كريت، شعر به سكان بلاد الشام ومصر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.

شعر سكان القاهرة بزلزال متوسط، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، الثلاثاء.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تأكيدهم حول شعورهم بزلزال قوي خلال الدقائق القليلة الماضية.
 

المعهد القومي للبحوث الفلكية لبنان مصر زلزال قوي انطاليا

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