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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انجي على بصحبة ابنتها علي ريد كاربت بمهرجان الجونة

انجي علي بصحبة ابنتها
انجي علي بصحبة ابنتها

نشرت المذيعة انجي على صورة برفقة ابنتها علي ريد كاربت مهرجان الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت انجي على مرتدية بدلة باللون الأبيض، مع حذاء وشنطة باللون الفضي، بينما ارتدت ابنتها فستان قصير أوف شولدر باللون الابيض.

 

وعلقت انجى على علي الصورة كاتبة: “الليلة كانت خاصة بسببك انت”.

 

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رانيا يوسف تتألق بصحبة إنجي علي في مهرجان الجونة

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رجل إنجي علي تثير الجدل.. ومقطع فيديو يكشف الحقيقة

 

جدير بالذكر أنه حالة كبيرة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة للمذيعة إنجي علي - وهي على السجادة الحمراء بالحفل الإفتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي - وتظهر في الصورة وقدمها اليسرى مختفية بشكل مثير. 

 

وشكك بعض من نشطاء السوشيال ميديا في الصورة، وقالوا إنه تم التعديل عليها باستخدام محرر الصور «فوتوشوب»، ولكن في حقيقة الأمر الصورة حقيقية، وتم اقتصاصها من مقطع الفيديو الأصلي التي ظهرت فيه إنجي علي تستقبل الفنانة مايا دياب، ثم انضم إليهما الفنانين دينا الشربيني وحسن أبو الروس، لينضم الرباعي لإلتقاط صورة جماعية. 

 

وأثناء إلتقاط الصورة، اختفت رجل إنجي علي اليمنى خلف دينا الشربيني، وأخذ باقي الفستان منحنى آخر في الناحية اليسرى، لتبدو في الصورة وكأنها برجل واحدة، ولكن الصورة خدعت أبصار من رأوها للمرة الأولى. 

 

المذيعة انجى على انجي علي ريد كاربت مهرجان الجونة الجونة

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