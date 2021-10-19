عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدأ حياته صياداً.. «السبايعة» مسقط رأس بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»|صور

إحدى ورش صناعة المراكب
إحدى ورش صناعة المراكب بقرية السبايعة

على ضفاف بحيرة البرلس تقع قرية السبايعة التابعة لمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وقد حظيت هذه القرية بشهرة كبيرة واسعة على مدار العامين الماضيين خاصة بعد أن سطر ابنها البطل العالمي الكبير رامي السبيعي «بيج رامي» تاريخًا مشرفًا وناصعًا في لعبة كمال الأجسام، وتوج بـ«مستر أولمبيا» منذ يومين للعام الثاني على التوالي؛ ليرفع علم مصر عاليًا خفاقًا في هذه البطولة الأشهر في العالم بعد منافسة ساخنة مع أبطال محترفين من شتى الجنسيات .

طائرة البطل العالمي بيج رامي تصل مطار القاهرة قادمة من نيويورك.. صور

بيج رامي يصل مطار القاهره بعد قليل واستعدادات لاستقباله.. صور

واشتهرت قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس البطل العالمي، «بيج رامي» بوجود ورش صناعة المراكب والسفن، وامتهان نسبة كبيرة من أبنائها حرفة صيد الأسماك والعمل بالصيد، حتى من يسافر من أبنائها بالخارج خاصة في السعودية والكويت، وذلك لتوارث الأبناء عن الآباء والأجداد مهنة الصيد خاصة لموقع القرية المتميز جغرافياً ووقعها على رافد الطريق الدولي الساحلي وبحيرة البرلس.

 

وبالرغم من الشهرة الواسعة التي حققها البطل العالمي «بيج رامي» وتتويجه ببطولة «مستر أولمبيا»، إلا أنه فخور دائمًا بانتمائه لمسقط رأسه قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك بانتمائه لمهنة الصيد في بداية حياته والتي عمل بها قبل احترافه لعبة كمال الأجسام، وذكر ذلك في العديد من التصريحات الإعلامية والتليفزيونية له، وأنه تعلم الصبر والجلد والمثابرة من مهنة الصيد حتى تحقق أمله وحلمه العالمي.

 

 ويحظى البطل العالمي «بيج رامي» بحب كبير وجارف وسط أهل قريته، فهو قريب من جميع شباب القرية وأهله وجيرانه، فلم تغيره الأضواء، بل يحرص على زيارة القرية في جميع المناسبات الاجتماعية والأعياد، وسط فرحة كبيرة من أهالي هذه القرية الهادئة ،والتقاط الصور التذكارية معه بكل حب وتقدير.

 

ولعل ما حققه البطل العالمي «بيح رامي» من شهرة واسعة عقب حصوله على بطولة مستر أولمبيا، جعله قدوة حسنة أمام شباب القرية - قرية السبابعة واتجه الكثير من شباب القرية إلى لعبة كمال الأجسام وممارسة الرياضة النافعة التي تساهم في تهذيب الأخلاق وبناء القوام السليم بما يعود بالنفع والفائدة على الصحة بدلاً من الاتجاه لتعاطي المخدرات أو ممارسة العادات السيئة، وانتشرت صور البطل العالمي «بيج رامي» في ربوع شوارع القرية ومعظم صالات الجيم فخرا واعتزازا بما حققه ابن محافظة كفر الشيخ من بطولات عالمية في لعبة كمال الأجسام

وأعرب أهالي قرية السبايعة عن سعادتهم وفخرهم، بقرار اللواء جمال نور الدین، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" على أكبر ميادين محافظة كفر الشيخ، تقديرا واعتزازا بما حققه وذلك عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المقبلة على هذا القرار، وذلك باعتبار أن البطل العالمي بيج رامي نموذج مشرف ومتمتيز لشباب مصر بصفة عامة وللرياضيين المحترفين بصفة خاصة.

ونظم أهالي السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، موكباً بالسيارات انطلق من القرية متجهاً إلى مطار القاهرة منذ فجر اليوم، لاستقبال بطل مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي «بيج رامي»، معلقين صور و«بوسترات» للنجم العالمي على السيارات احتفالاً واحتفاءً بوصول النجم العالمي ابن قريتهم إلى القاهرة.

IMG-20211019-WA0051
IMG-20211019-WA0051
IMG-20211019-WA0049
IMG-20211019-WA0049
IMG-20211019-WA0050
IMG-20211019-WA0050
كفر الشيخ بيج رامي محافظة كفر الشيخ الطريق الدولي الساحلي بطولة كمال الأجسام البطولة

موضوعات متعلقة

تكليف وائل أبو المجد بمنصب مدير مستشفى كفر الشيخ العام

حياة كريمة.. قافلة طبية تعالج 1872 مواطناً في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشاركان بفعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد

أسرة بيج رامي تعلن تأجيل موعد عودته إلى القاهرة

سرايا «العُمدة العطافى».. تُحفة معمارية على الطراز الإيطالي تحولت لمبنى «آيل للسقوط».. فيديو

ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه بقصر ثقافة الحامول في كفر الشيخ.. صور

بمناسبة المولد النبوي.. آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ أسامة فراج

رفع 1917 طن مخلفات خلال 24 ساعة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

دوري أبطال آسيا.. النصر يتحدى الهلال في قمة سعودية بنكهة آسيوية الليلة

شاهد| حدث تاريخي.. القاضيات تؤدي اليمين أمام رئيس مجلس الدولة

العراق تنتقم من داعش| سقوط أخطر العناصر الإرهابية بالبلاد في أسبوع

مزودة بمكتب متنقل.. فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين

استقبال حافل من الجماهير لـ بيج رامي فور وصوله مطار القاهرة

بشرط جزائي 300 ألف جنيه.. الصلح بين عائلتين بسمالوط.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب إبتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ