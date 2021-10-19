بدأ حياته صياداً.. «السبايعة» مسقط رأس بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»|صور

على ضفاف بحيرة البرلس تقع قرية السبايعة التابعة لمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وقد حظيت هذه القرية بشهرة كبيرة واسعة على مدار العامين الماضيين خاصة بعد أن سطر ابنها البطل العالمي الكبير رامي السبيعي «بيج رامي» تاريخًا مشرفًا وناصعًا في لعبة كمال الأجسام، وتوج بـ«مستر أولمبيا» منذ يومين للعام الثاني على التوالي؛ ليرفع علم مصر عاليًا خفاقًا في هذه البطولة الأشهر في العالم بعد منافسة ساخنة مع أبطال محترفين من شتى الجنسيات .

واشتهرت قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس البطل العالمي، «بيج رامي» بوجود ورش صناعة المراكب والسفن، وامتهان نسبة كبيرة من أبنائها حرفة صيد الأسماك والعمل بالصيد، حتى من يسافر من أبنائها بالخارج خاصة في السعودية والكويت، وذلك لتوارث الأبناء عن الآباء والأجداد مهنة الصيد خاصة لموقع القرية المتميز جغرافياً ووقعها على رافد الطريق الدولي الساحلي وبحيرة البرلس.

وبالرغم من الشهرة الواسعة التي حققها البطل العالمي «بيج رامي» وتتويجه ببطولة «مستر أولمبيا»، إلا أنه فخور دائمًا بانتمائه لمسقط رأسه قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك بانتمائه لمهنة الصيد في بداية حياته والتي عمل بها قبل احترافه لعبة كمال الأجسام، وذكر ذلك في العديد من التصريحات الإعلامية والتليفزيونية له، وأنه تعلم الصبر والجلد والمثابرة من مهنة الصيد حتى تحقق أمله وحلمه العالمي.

ويحظى البطل العالمي «بيج رامي» بحب كبير وجارف وسط أهل قريته، فهو قريب من جميع شباب القرية وأهله وجيرانه، فلم تغيره الأضواء، بل يحرص على زيارة القرية في جميع المناسبات الاجتماعية والأعياد، وسط فرحة كبيرة من أهالي هذه القرية الهادئة ،والتقاط الصور التذكارية معه بكل حب وتقدير.

ولعل ما حققه البطل العالمي «بيح رامي» من شهرة واسعة عقب حصوله على بطولة مستر أولمبيا، جعله قدوة حسنة أمام شباب القرية - قرية السبابعة واتجه الكثير من شباب القرية إلى لعبة كمال الأجسام وممارسة الرياضة النافعة التي تساهم في تهذيب الأخلاق وبناء القوام السليم بما يعود بالنفع والفائدة على الصحة بدلاً من الاتجاه لتعاطي المخدرات أو ممارسة العادات السيئة، وانتشرت صور البطل العالمي «بيج رامي» في ربوع شوارع القرية ومعظم صالات الجيم فخرا واعتزازا بما حققه ابن محافظة كفر الشيخ من بطولات عالمية في لعبة كمال الأجسام

وأعرب أهالي قرية السبايعة عن سعادتهم وفخرهم، بقرار اللواء جمال نور الدین، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" على أكبر ميادين محافظة كفر الشيخ، تقديرا واعتزازا بما حققه وذلك عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المقبلة على هذا القرار، وذلك باعتبار أن البطل العالمي بيج رامي نموذج مشرف ومتمتيز لشباب مصر بصفة عامة وللرياضيين المحترفين بصفة خاصة.

ونظم أهالي السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، موكباً بالسيارات انطلق من القرية متجهاً إلى مطار القاهرة منذ فجر اليوم، لاستقبال بطل مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي «بيج رامي»، معلقين صور و«بوسترات» للنجم العالمي على السيارات احتفالاً واحتفاءً بوصول النجم العالمي ابن قريتهم إلى القاهرة.

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