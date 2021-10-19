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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستر أولمبيا.. "بيج رامي" يجوب شوارع القاهرة في حافلة مكشوفة |فيديو

حافلة مكشوفة تجوب
حافلة مكشوفة تجوب بـ "بيج رامي" شوارع القاهرة

خرج بطل مستر أولمبيا 2021 ممدوح السبيعي الشهير بـ “ بيج رامي"، من مطار القاهرة الدولي في جولة بشوارع القاهرة، على متن حافلة مكشوفة.

 

واستقبلت الجماهير النجم العالمي بيج رامي بطل مستر أولمبيا 2021، في  القاهرة، منذ قليل، بعد أن نجح في التتويج باللقب خلال النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين، مرتين متتاليين، بعد أن توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وتزين مطار القاهرة بصور بيج رامي استعدادا لاستقبال مستر أولمبيا.


وأعَّد فريق كوسكواد، الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي، استقبالا خاصا؛ احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.


وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، وسيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من الصاله باستقلاله أتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.


ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم كبير لبيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية

بيج رامي مستر أولمبيا ممدوح السبيعي مستر أولمبيا 2021 بطل مستر أولمبيا 2021

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