انتشال التميمي: قاعة عرض فيلم قمر 14 رفعت شعار كامل العدد

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لفيلم قمر 14 بعد عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحرص على التواجد بالمؤتمر عدد من ابطال وصناع العمل وهم أحمد الفيشاوي، خالد انور، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري.

قال انتشال التميمي": قمر 14 العرض العالمي الأول له في الجونة السينمائي، والقاعة بالأمس خلال عرض الفيلم رفعت شعار كامل العدد وهى تتحمل افراد فيما يقارب الالف ونصف فرد".

وكان قد عرض أمس الاثنين، الفيلم المصري “قمر ١٤” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وحرص على التواجد عدد كبير جدا من النجوم بالإضافة إلى أبطال الفيلم.

وكان قد كشف الفنان خالد النبوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "قمر 14" عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "خالد النبوي" جلسة تصوير من كواليس المسلسل، وعلق: "مراد فهمي، فيلم قمر 14، صيف 2021".

فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.