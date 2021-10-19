حماية المستهلك: إلزام معارض السيارات بوضع السعر الرسمي لكل سيارة 15 نوفمبر

غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه بداية من 15 نوفمبر المقبل سيتم إلزام كافة معارض السيارات بوضع السعر الرسمي للسيارات المعروضة منعا التلاعب أو البيع بسعر أعلى.

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك سوف تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة المنتج محل المخالفة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له أن الجهاز لا يلزم أي معرض بالبيع بسعر محدد وأنه يترك الحق لكل معرض في بيع السلعة بالسعر الذي يرتضيه ولكن بعد الإعلان للمستهلك، وترك حق الاختيار له.

وتابع أن الإعلان عن سعر والبيع بسعر آخر يعتبر جريمة كبرى في حق المواطن وفي حالة وضع أوفر برايس على السيارة سيجبر المعرض على وضعه في الفاتورة وإثباته.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجز السيارات يلغى في حال التأخير عن ميعاد التسليم، ويحق للمستهلك استرداد ما دفعة، مضافا إليه قيمة الفائدة التي حددها البنك المركزي من تاريخ الحجز.

وفي حالة رفض المعرض الالتزام برد مبلغ الحجز أوضح رئيس حماية المستهلك أنه سيتم إحالة الأمر إلى النيابة بناء على رغبة المستهلك.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي تم استدعاء 73 حالة للسيارات بسبب وجود عيوب للصناعة، وألزم الوكيل بدفع 500 جنيه قيمة إيجارية لسيارة للمستهلك أو توفير سيارة بديلة لحين انتهاء إصلاح العطل.

