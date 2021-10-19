وزيرة التخطيط: جائحة كورونا سرعت وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية

توسيع مظلّة التحول الرقمي

تقدمت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية.

كما توجهت بالشكر إلى جميع وزارات ومؤسسات الدولة المشاركة في الجائزة على تفاعلهم وتعاونهم المستمر مع فريق الجائزة من الوزارة بما ساهم في إنجاز هذا العمل والوصول إلى هذا الحفل.

جاء ذلك في ختام حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والذي انعقد اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عددًا من الوزراء.

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحفل يأتي تأكيدًا على استمرار مسيرة الدولة المصرية نحو التميز، والحرص الشديد على نشر ثقافة الإبداع والتميز في مؤسسات الدولة، موضحة أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهت مختلف دول العالم نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد19" إلا أنه كان هناك عزيمة كبيرة لمواصلة العمل وعدم توقف الرحلة نحو التميز.

وتابعت هالة السعيد أن احتفال اليوم يؤكد وجود الطاقات والامكانيات والعزيمة في تحقيق النجاح، مضيفة أن الحفل سيسهم في تحفيز الكثير من مؤسسات الدولة لدخول هذا السباق نحو التميز والإبداع.

وأضافت هالة السعيد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تم إطلاقها عام 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تهدف إلى الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز.

وأوضحت أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، متابعه أنه يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا.

وأضافت أن هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات" يرتبط بأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة بالهدفين السادس عشر وهو "تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والهدف السابع عشر والمعني بـ "عقد الشراكات"، مؤكدة أنه لا تنمية بدون مؤسسات قوية تدعمها شراكة تنموية تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة.

وقالت د.هالة السعيد إن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتمثل في جوائز للتميز المؤسسي، وجوائز للتميز الفردي وذلك من أجل ترسيخ قيم الحوكمة، موضحة أنه تم إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثانية من الجائزة بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز ثقافة التميز على جميع مستويات العمل، مشيرة إلى الجوائز المستحدثة والتي ضمت جائزة "أفضل موظف حكومي" ضمن جوائز القيادات المتميزة بما يرسخ فكر التميز من بداية السلم الوظيفي وصولًا للقيادات، فضلًا عن جائزة "أفضل فريق عمل" بما يعزز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.

وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد بحيادية تامة وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، موضحة أن التقرير أشار إلى دور الجائزة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، فى شهادة لأهمية جائزة مصر للتميز الحكومي ودورها في تحفيز روح المنافسة والتميز بين العاملين.

وأردفت أن التقرير رصد جهود الدولة المصرية خلال الأعوام السبعة الماضية بإنجازاتها وتحدياتها، وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن رصد الجهود المبذولة في مجال الحوكمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية ولضمان تكافؤ الفرص وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وتضمن وصول الخدمات العامة للمواطنين على النحو الأمثل، متابعه أن الخدمات العامة تمثل القناة الرئيسية للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأوضحت د.هالة السعيد أن جائحة كوفيد 19 قد فرضت تحديات هائلة، وسرعت من وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي وابتكار المزيد من الحلول والتطبيقات للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب العصر، وتستفيد من التطور الهائل الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وذلك في ظل التوجّه نحو بناء مصر الرقمية، بما يمنع التكدس ويتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا في أى مكان وفى أي وقت.

وأشارت السعيد إلى مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" التي تهدف إلى إيصال الخدمات الحكومية من خلال سيارات متنقلة تيسيرًا على المواطن، وتخفيفًا على المراكز المزدحمة، متابعه أن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع، مشيرة إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.

ووجهت د.هالة السعيد كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلة: "لا يكفي التوصّل إلى النجاح المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين.. فالنجاح هو بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة".

كما تقدمت هالة السعيد بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية.