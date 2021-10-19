فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

تعرض مدينة صغيرة في ريف ولاية تينيسي الأميركية للبيع مقابل 725 ألف دولار فقط فيما وصفته وكيلة عقارات محلية بأنه «فرصة رائعة».

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، تم إنشاء «وواتر فالي»، على بعد حوالي 43 ميلاً من وسط مدينة ناشفيل في تلال «هايلاند ريم» بولاية تينيسي في أواخر القرن التاسع عشر، وتغطي سبعة أفدنة أو ما يزيد قليلاً عن خمسة ملاعب كرة قدم أميركية.

ويعيش هناك اليوم حوالي 15 شخصاً، بعضهم مع حيوانات أليفة وماشية.

وقالت وكيلة العقارات كريستا شوارتز لشبكة «فوكس 11» إنها «غمرت بمكالمات من جميع أنحاء الولايات المتحدة»، مع 93 استفساراً في يوم واحد.

وتابعت: «يمكنك أن تكون عمدة نفسك بالكامل. يمكنك أيضاً أن تكون كل شيء آخر خاصا بك أيضاً... عامل النظافة وحارس الحدائق... يمكنك اتخاذ القرارات ووضع القواعد لمدينتك الصغيرة إذا حصلت على وواتر فالي».

وقارن العديد من المتصلين، وشوارتز نفسها، القائمة بحبكة البرنامج التلفزيوني «شيتز كريك»، الذي يدور حول عائلة ثرية تفقد ثروتها وينتهي بها الأمر بالعيش في بلدة صغيرة اشتراها الأفراد ذات مرة على سبيل المزاح.

وكانت «وواتر فالي» مملوكة سابقاً لأربعة أفراد من عائلة واحدة، قاموا بشرائها في السبعينيات، ويقال إنهم يرغبون في بيعها لشخص سيحافظ عليها في شكلها الحالي.

سيتعامل مسؤولو المقاطعة مع البنية التحتية مثل الطرق والمياه. ويعتبر السعر أقل من ضعف متوسط ما تم دفعه مقابل منزل في تينيسي بالأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام.

وكشفت شوارتز أنها تلقت مكالمات من شركات في هوليوود تأمل في استخدام المدينة كموقع تصوير، لكنها قالت إنها شعرت أن ذلك «سيجرد الموقع من حقيقة التاريخ».