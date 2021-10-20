بـ 10 علاجات مُجربة.. تخلصي من رائحة الفم الكريهة للأبد

هل تعانى من رائحة النفس الكريهة لأسباب مرضية أو لتناول أطعمة مثل البصل والثوم؟ يمكنك وفقا لموقع femina.in التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق مُجربة تعرفى عليها.



بذور الشمر

هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعدك على محاربة رائحة الفم الكريهة مثل مضغ بعض بذور الشمر

النعناع

يمكن أن يساعد تناول عود طازج من النعناع أو الريحان أو البقدونس في التخلص من الروائح الكريهة للفم

قشر الليمون أو البرتقال

قشر البرتقال يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وتحفيز الغدد اللعابية.

القرنفل واليانسون

يحتوي القرنفل واليانسون على خصائص مطهرة تقاوم البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

الفرشاة والخيط

لا تنس تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط كل يوم. حاول أن تغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم.

فحص الفم المنتظم

قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام. حتى إذا كنت تعتقد أنك حافظت على نظافة الفم ، فلا تفوت زيارتك لطبيب الأسنان.

تناول الماء باستمرار فهو يعمل على ترطيب الغدد اللعابية. لذا ، فإن شرب الكثير من الماء يساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة. اشرب كوبًا من الماء بمجرد استيقاظك لأنه ينعش أنفاسك الصباحية.

ارتداء أطقم الأسنان

إذا كنت ترتدي أطقم الأسنان ، فقم بإزالتها قبل النوم. بعد إزالتها ، نظف فمك لأنه يقضي على البكتيريا.

كشط لسانك

خطوة أخرى مهمة يجب ألا تتخطاها في أي يوم. تنظيف اللسان يزيل البكتيريا والفطريات والخلايا الميتة حيث أن كل هذه العوامل يمكن أن تساهم في رائحة النفس الكريهة.

الطعام صحي

هذه هي أفضل طريقة للقضاء على العديد من المشاكل الصحية. أضف الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي: الحبوب الكاملة مثل الأرز البني الخضار الورقية الخضراء الفواكه الطازجة

استخدم غسول الفم

إذا أوصى طبيبك ، يمكنك أيضًا استخدام غسول الفم لتنظيف فمك بعد وجبتك. لكن تذكر أن استخدام غسول الفم وحده ليس فعالاً. بالإضافة إلى استخدامه ، اغسل أسنانك بالفرشاة والخيط.