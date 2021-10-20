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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«انقذ نفسك.. ده قرش».. أحمد السقا يروي كواليس فيلم شورت وفانلة وكاب|فيديو

أحمد السقا
أحمد السقا

أكد الفنان أحمد السقا، أنه بذل مجهودًا غير عادي في فيلم «شورت وفانلة وكاب»، قائلا: "اشتغلت بطاقة نووية مش عادية  وكان فيه وقتها معدات جديدة لسه داخلة واشتغلنا بكافة المعدات الحديثة وقتها".

 

وقال أحمد السقا في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “أون”: "الصخرة التي قمت بالتصوير عليها  في الفيلم مازالت إلى يومنا هذا  تحمل اسم "صخرة السقا".

 

وأضاف أحمد السقا:"  فيلم «شورت وفانلة وكاب» تم تصويره في مدينة شرم الشيخ وساهم في ترويج السياحة في هذه المدينة، خاصة أن الفيلم كان بمثابة دعاية قوية لهذه المنطقة".


وعن أحد المواقف التي مرّ بها  في أثناء تصوير هذا الفيلم قال السقا: "مرة أنا ونور  كنا بنصور  في عرض البحر  وكان أول فيلم للمصور سامح سليم  وكنا المفروض ننزل تحت المية ويصورونا من تحت فأخبرني  شخص يدعى "سعيد “  بلكنة سودانية « إحذر  درافيل يازوول نط بسرعة»”.

 

وتابع أحمد السقا:"وقتها  طلع عز الدين أيبك من جوايا ونطيت بسرعة  وكانت نور هتنزل ورايا، ولقيت سعيد بيقولي «سقا.. إنقذ نفسك.. دي سمكة قرش» ساعتها  جسمي كله نمل وخفت أعوم".

احمد السقا السقا لميس الحديدي اخبار التوك شو الفن

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