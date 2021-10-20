الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست ديربي القرن لتفاوت التاريخ بين الناديين

قال هشام محمد الكثيري، مدير المركز الإعلامي لنادي الهلال السعودي، إنه سعيد بتأهل ناديه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على مواطنه النصر، بهدفين مقابل هدف.

وأضاف الكثيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن طرفي المباراة عانيا بدنيًا، خاصة وأنهما خاضا مباراتين قبل يومين فقط من مباراة نصف النهائي، إلا أن الهلال قدم مباراة تليق بإمكانياته وتاريخه.

واستكمل تصريحاته، أن الهلال السعودي، استطاع أن يلعب على التفاصيل الصغيرة ليفوز باللقاء، إلا أن تأهله إلى النهائي ليس مفاجئًا كونه المنافس الأول بدوري أبطال آسيا، موضحًا أنه كان يثق في تجاوز ناديه لهذه المباراة بفضل خبرات لاعبيه والتحكم بأعصابهم.

وأشار إلى أنه كان هناك تكاتف خلال المباراة من جانب اللاعبين والجهاز الفني، توج مجهودهم بالتأهل إلى نهائي أبطال آسيا، مضيفًا «لا أعتقد أنه واقعيًا بأن يُسمى اللقاء بديربي القرن، نظرًا للتفاوت الكبير في تاريخ الناديين لصالح الهلال».