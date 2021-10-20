عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست ديربي القرن لتفاوت التاريخ بين الناديين

صدى البلد

قال هشام محمد الكثيري، مدير المركز الإعلامي لنادي الهلال السعودي، إنه سعيد بتأهل ناديه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على مواطنه النصر، بهدفين مقابل هدف.

 

وأضاف الكثيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن طرفي المباراة عانيا بدنيًا، خاصة وأنهما خاضا مباراتين قبل يومين فقط من مباراة نصف النهائي، إلا أن الهلال قدم مباراة تليق بإمكانياته وتاريخه.

 

واستكمل تصريحاته، أن الهلال السعودي، استطاع أن يلعب على التفاصيل الصغيرة ليفوز باللقاء، إلا أن تأهله إلى النهائي ليس مفاجئًا كونه المنافس الأول بدوري أبطال آسيا، موضحًا أنه كان يثق في تجاوز ناديه لهذه المباراة بفضل خبرات لاعبيه والتحكم بأعصابهم.

 

وأشار إلى أنه كان هناك تكاتف خلال المباراة من جانب اللاعبين والجهاز الفني، توج مجهودهم بالتأهل إلى نهائي أبطال آسيا، مضيفًا «لا أعتقد أنه واقعيًا بأن يُسمى اللقاء بديربي القرن، نظرًا للتفاوت الكبير في تاريخ الناديين لصالح الهلال».

الهلال السعودي صدى البلد قناة صدي البلد ديربي المركز الاعلامي هاني حتحوت نادي الهلال دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب الجزائر

بعد فيديوهات الرقص .. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعة دينا الشربيني

بيسيرو: صلاح رائع.. ورونالدو الأجدر بالكرة الذهبية

يا ريت ننسى الماضي.. علاء وحيد: الأهلي يشارك بكل الألعاب في الإسماعيلية إلا كرة القدم

إذاعة مقاطع إباحية مع تقرير الطقس في نشرة أخبار

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست ديربي القرن لتفاوت التاريخ بين الناديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

السيطرة على حريق محدود داخل مول بمدينة الشيخ زايد

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ