وزيرة خارجية بريطانيا تزور السعودية وقطر

تبدأ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، جولة خليجية تشمل السعودية وقطر، الأسبوع الجاري، وذلك سعيا لعقد اتفاق تجاري مع دول الخليج، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وقالت الخارجية البريطانية، إن تراس، التي تولت وزارة التجارة من قبل، ستلتقي بنظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت تراس، حسبما ورد في بيان للخارجية البريطانية "أريد علاقة تجارية واستثمارية أوثق مع الخليج وأن نتعاون أكثر في قضايا مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنمية والأمن والدفاع".

وستشمل محادثات وزيرة الخارجية البريطانية في قطر، التعاون بشأن أفغانستان، حيث تستضيف الدوحة محادثات بين طالبان ومسؤولين غربيين منذ سيطرت الحركة على الأوضاع في كابول، في أغسطس الماضي.

وتسعى تراس منذ تعيينها بوزارة الخارجية البريطانية في تعديل وزاري الشهر الماضي، لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية إلى جانب تنفيذ جدول الأعمال الدبلوماسي والدفاعي والأمني أملا في تعزيز نفوذ بلدها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.