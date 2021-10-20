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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

قرار عاجل من وزارة
قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العام في السعودية عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عامًا، المقررة في 31 أكتوبر الجاري.

 

وأوضح أنه تم التأجيل إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة أُسرهم، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

 

وأشار المسؤول السعودي إلى أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

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ولفت إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة السعودية في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات، والحفاظ على سلامتهم.

 

وكانت هيئة الصحة العامة "وقاية" شددت على أهمية تخصيص غرف لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا في مدارس التعليم العام.

 

وأوضحت خلال لتحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الآمنة للدراسة لشهر أكتوبر الجاري بأنه يجب تخصيص غرف مناسبة تكون في مكان بعيد عن بقية الفصول الدراسية لعزل الحالات المشتبه بها، أو مكان مناسب في حالة عدم توفر غرف مع توفير مستلزمات الوقاية من الفايروس مثل المعقمات والكمامات.

 

وأكد الدليل أهمية البدء في ساعات الصباح الأولى عند حضور الطلاب والطالبات بعملية مسح للطلاب لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية، وفي حال رصد ظهور الأعراض، يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الحالة حسب برتوكول الحالة المشتبه بها.

 

كما تشمل الإجراءات إعداد قائمة المتغيبين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي والاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج إليها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الصحة.

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