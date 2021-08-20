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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مهم من وزارة التعليم السعودية

السعودية
السعودية

اعلنت وزارة التعليم السعودية عن اعتماد تطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها ومناهجها المطورة، على جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات.

وبحسب صحيفة الوئام السعودية؛ فإن هذا القرار جاء في تعميم لنائب وزير التعليم المكلف وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

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كما نص التعميم قائلا : اعتمدوا تطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها الدراسية ومناهجها المطورة ابتداء من العام الدراسي (443) للمرحلة الثانوية على جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات”.

السعودية وزارة التعليم المدارس الحكومية العام الدراسي مدارس السعودية

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