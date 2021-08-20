نداء عاجل من سفارة السعودية لرعاياها في نيوزيلندا

أصدرت سفارة السعودية في نيوزيلندا نداء عاجلا لجميع رعاياها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بعدما اتخذت الجهات المعنية هناك بعض الإجراءات ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وكانت السلطات النيوزيلندية أعلنت عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد إلى منتصف الليل ليوم الثلاثاء 24 أغسطس، وذلك بعد رصد 11 إصابة بالفيروس اليوم الجمعة في نيوزيلندا.

وأضافت أن مجموع المصابين وصل إلى 31 حالة، بعد رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون.

كما استؤنف التطعيم باللقاح لأعمار من 12 - 15 سنة، داعية للتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية.