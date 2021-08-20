أول شهادة اعتماد.. السعودية تستعد لاستقبال السيارات الكهربائية

“السعودية تتهيأ لاستقبال السيارات الكهربائية” خبر سار أعلنت عنه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والتى أكدت أنها استقبلت عدة طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على "شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية"، وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى إصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الإقتصادية ، أشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات الصانعة على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودية.

ووفقا للموصفات المطلوبة، فإنه سوف يتم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أنها تتولى إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها وفق المواصفات التي وضعت بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية، ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي المركبات الكهربائية والشواحن في المملكة.

ولفتت إلى أن التراخيص الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وحقوق المستهلك في مجال صيانة السيارات الكهربائية، يقع تحت اختصاصات مسؤوليات عدد من الجهات المعنية، وهو أمر خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات.