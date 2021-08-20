عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول شهادة اعتماد.. السعودية تستعد لاستقبال السيارات الكهربائية

السعودية
السعودية

“السعودية تتهيأ لاستقبال السيارات الكهربائية” خبر سار أعلنت عنه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والتى أكدت أنها استقبلت عدة طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على "شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية"، وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى إصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة الإقتصادية ، أشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات الصانعة على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودية.

 

ووفقا للموصفات المطلوبة، فإنه سوف يتم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.

txt

السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021

txt

السعودية تسجل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أنها تتولى إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها وفق المواصفات التي وضعت بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية، ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي المركبات الكهربائية والشواحن في المملكة.

 

ولفتت إلى أن التراخيص الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وحقوق المستهلك في مجال صيانة السيارات الكهربائية، يقع تحت اختصاصات مسؤوليات عدد من الجهات المعنية، وهو أمر خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات.

السعودية السيارات الكهربائية الهيئة السعودية للمواصفات مصنعي المركبات الكهربائية الهيئة السعودية

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: الوسيلة الباب الجامع للخيرات والمنجي من العقوبات

بعد اتصال هاتفي مع رئيس تونس.. العاهل السعودي يصدر توجيها عاجلا

مسلحون داخل المسجد.. كيف بدت أول صلاة جمعة بأفغانستان تحت حكم طالبان.. شاهد

كيف استعدت البنوك لتنفيذ مبادرة التمويل العقاري

إمكانية الحياة على المريخ.. اليابان تسعى لإحضار تراب من الكوكب الأحمر

إطلاق كود تأمين المسطحات المائية شواطئ وحمامات سباحة بـ العلمين..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

6 أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2021

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة للإيجارات القديمة بعد حديث السيسي

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

ضرب زميله.. إيقاف لاعب جالاتا سراي 8 مباريات

جريمة مساكن الزلزال.. بلطجية يشرحون جسد شاب مات دفاعا عن إهانة والدته

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ