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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا ..

السعودية .. التعليم توجه طلبا عاجلا يخص الطلاب والمعلمين

السعودية
السعودية

أصدرت وزارة التعليم السعودية طلبا عاجلا بشأن العملية التعليمية داخل المملكة حيث أرسلت بها لجميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالأدلة المحدثة الواردة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

وطالبت الوزارة بحسب صحيفة الوئام جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية، ومديري التعليم بضرورة مراجعة وتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس واتخاذ ما يلزم بناء عليه وفق التحديثات للدليل الإرشادي فيما يخص التباعد بين الطلاب.

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قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم السعودي يوجه رسالة للطلاب

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ثقتنا بكم كبيرة.. رسالة مهمة من وزير التعليم السعودي | شاهد

كما اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، والدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للوقائية من كوفيد – ۱۹ و الدليل المختصر لاستخدام واقي الوجه البلاستيكي.

السعودية وزير التعليم جائحة كورونا العام الدراسي هيئة الصحة العامة السعودية

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