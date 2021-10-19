السعودية .. التعليم توجه طلبا عاجلا يخص الطلاب والمعلمين

بسبب كورونا ..

أصدرت وزارة التعليم السعودية طلبا عاجلا بشأن العملية التعليمية داخل المملكة حيث أرسلت بها لجميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالأدلة المحدثة الواردة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

وطالبت الوزارة بحسب صحيفة الوئام جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية، ومديري التعليم بضرورة مراجعة وتحديث النماذج التشغيلية المطبقة حاليا في المدارس واتخاذ ما يلزم بناء عليه وفق التحديثات للدليل الإرشادي فيما يخص التباعد بين الطلاب.

كما اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، والدليل الإرشادي لعودة الطلاب والكوادر التعليمية في منشآت التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للوقائية من كوفيد – ۱۹ و الدليل المختصر لاستخدام واقي الوجه البلاستيكي.