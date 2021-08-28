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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم السعودي يوجه رسالة للطلاب

السعودية
السعودية

قال وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن رحلة التعليم مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدعم القيادة وتعزيز الشراكة مع المجتمع، رغم تحديات جائحة كورونا في كل فصل ومدرسة وجامعة.

رسائل وزير التعليم للطلاب

وتابع وزير التعليم وفق صحيفة عاجل :"نبدأ على بركة الله عاماً دراسياً استثنائياً، نواصل فيه ما تحقق من منجزات ونجاحات بدعم قيادة رشيدة داعمة وممكّنة، ورؤية طموحة جعلت الإنسان أولاً لينافس عالمياً، وجهود مخلصة ومستمرة من منسوبي التعليم ليكون الوطن في موعد حضوره الأول".

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وأشار إلى أن وزارة التعليم بذلت مع بداية العام الدراسي الجديد جهوداً كبيرة في تطوير المناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والمنصات الرقمية، وتطبيق الفصول الثلاثة، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن

والتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم برؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي.

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