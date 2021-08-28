السعودية تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة السعودية 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8526 حالة وفاة.

كما سجلت السعودية 409 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليصبح الإجمالي 531733 متعافى.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 543796 حالة، بينها 3537 حالة نشطة.

ويوم أمس، سجلت السعودية 244 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وتشهد المملكة العربية السعودية ، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر شهر يناير الماضي.

وقالت الصحة السعودية إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس