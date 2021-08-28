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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن بشرى سارة لمن تلقوا لقاحي ساينوفارم وساينوفاك

السعودية تعلن بشرى
السعودية تعلن بشرى سارة لمتلقي لقاحي ساينوفارم وساينوفاك

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن السماح لمن تلقى جرعتين من لقاحي ساينوفارم أو ساينوفاك بالدخول إلى المملكة، بشرط أن يكون حصل على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد بالسعودية.

 

وقالت الصحة السعودية عبر حسابها "الصحة 937" إنه يمكن قبول من أكمل الحصول على جرعتين من لقاحي ساينوفارم أو ساينوفاك، بشرط أن يكون قد حصل على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد في المملكة.

 

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المقيمين، حيث تساءل هل لقاح ساينوفاك معتمد في المملكة بالنسبة للقادمين الي السعودية؟

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يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في السعودية من قبل هيئة الغذاء والدواء، تشمل: فايزر وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا وساينوفارم وساينوفاك.

 

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها، بينها مصر.

 

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة، إلى المملكة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

 

وفي مايو الماضي، أعلنت الداخلية السعودية اجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

 

وأكدت السعودية السماح للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

 

كما شددت على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

السعودية ساينوفارم ساينوفاك لقاح كورونا كورونا الصحة السعودية

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