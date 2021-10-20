تفاصيل تخلص منطقة في السعودية من هيكل طائرة ركاب عملاقة

أعلنت أمانة منطقة عسير يوم أمس الثلاثاء، التخلص من هيكل طائرة "سما أبها"، نظرا لتقادمها وتعرضها للتلفيات مما جعلها غير صالحة للاستخدام، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض.

قالت الصحيفة إن أمانة منطقة عسير قالت كذلك إن هيكل الطائرة لم يعد مروغوبًا لدى المستثمرين الذين عزفوا عن التقدم للاستثمار وانسحبوا من التقدم والحصول على الأوراق اللازمة، مما جعلها عبئًا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها.

قالت أمانة عسير في بيان لها، أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة التطوير وتحسين موقع سما أبها بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت سعيا من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة استعدادا لطرحها للاستثمار بما يتؤام مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل وبالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها .