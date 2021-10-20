عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل تخلص منطقة في السعودية من هيكل طائرة ركاب عملاقة

هيكل طائرة سما أبها
هيكل طائرة سما أبها

أعلنت أمانة منطقة عسير يوم أمس الثلاثاء، التخلص من هيكل طائرة "سما أبها"، نظرا لتقادمها وتعرضها للتلفيات مما جعلها غير صالحة للاستخدام، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض.

قالت الصحيفة إن أمانة منطقة عسير قالت كذلك إن هيكل الطائرة  لم يعد مروغوبًا لدى المستثمرين الذين عزفوا عن التقدم للاستثمار وانسحبوا من التقدم والحصول على الأوراق اللازمة، مما جعلها عبئًا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها.

قالت أمانة عسير في بيان لها، أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة التطوير وتحسين موقع سما أبها بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت سعيا من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة استعدادا لطرحها للاستثمار بما يتؤام مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل وبالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها .

السعودية استثمار الرياض عسير طائرة المستثمرين أمانة منطقة عسير هيكل طائرة سما أبها

موضوعات متعلقة

خططوا لتشكيل جماعة مسلحة.. الادعاء الألماني يعلن توقيف جنديين سابقين

شريحة إلكترونية.. روسيا تلجأ لحلٍ جديد لتوثيق بيانات كل الأجانب لديها

هو و3 من أبنائه متهمون بقتل الشعب بكورونا.. هل ينجح أحدث تحقيق في عزل الرئيس البرازيلي؟

نشرة أخبار العالم| قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش السوري في دمشق.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا من غواصة

الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين السفير الجديد لدى إسرائيل

الأردن..ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة إلى 16 ألفاً و229 حالة

لـ تطوير "الجسر العربي".. اجتماع لـ وزراء نقل مصر والعراق والأردن اليوم

متحور دلتا يصل إسرائيل.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة

ترشيحاتنا

السيسي يشهد اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. كثافات بـ دائري المنيب وزراعي الإسكندرية

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام دينامو كييف

فصل طالب ثانوي لتعديه على مدرس بالضرب

طوارئ وصافرات إنذار.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

قصة زواج ليلى فوزي من نجم شهير وعودتها بجثمانه بعد 4 أشهر

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

متحور دلتا يصل إسرائيل.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ