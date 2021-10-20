طنطاوى يهنئ محافظ الوادى الجديد لفوز المحافظة بمسابقة التميز الحكومى 2021

بعث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة ببرقية تهنئة للسيد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ لفوز مدينة الخارجة بالمركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة المدن ، وفوز قرية البشندي بالمركز الثاني كأفضل قرية على مستوى الجمهورية.

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وفوز مركز الداخلة بالمركز الثالث أفضل مركز على مستوى الجمهورية خلال الدورة الثانية 2021.

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة والجهاز المعاون له بمناسبة فوز مركز ومدينة الخارجة بالمركز الاول على مستوى الجمهورية.

كما بعث رئيس الجامعة ببرقية تهنئة للدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة وفريق العمل المعاون له بمناسبة فوز مركز الداخلة بالمركز الثالث كأفضل مركز على مستوى الجمهورية.

كما بعث رئيس الجامعة رقية تهنئة للسيد جهاد المتولى رئيس مركز بلاط والجهاز المعاون له بمناسبة فوز قرية البشندى بالمركز الثاني كأفضل قرية على مستوى الجمهورية متمنيا لهم مزيدا من التوفيق للارتقاء بالخدمات للمواطن بالخارجة بالوادى الجديد .