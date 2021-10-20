الزملوط يهنئ أهالي الوادي الجديد بحصد ٣ مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، مساء امس، إحتفالية جائرة مصر للتميز الحكومي التي أقيمت بمقر قصر القبة الرئاسي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ.

وأعرب الزملوط عن بالغ إعتزازه وفخره بفوز المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لأفضل مدينة (الخارجة)، والمركز الثاني لأفضل قرية (البشندي)، والمركز الثالث لأفضل مركز ( الداخلة)، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة وموجهاَ الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التميز بكافة مراكز المحافظة.

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