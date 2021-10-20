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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط يهنئ أهالي الوادي الجديد بحصد ٣ مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، مساء امس، إحتفالية جائرة مصر للتميز الحكومي التي أقيمت بمقر قصر القبة الرئاسي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ.

وأعرب الزملوط عن بالغ إعتزازه وفخره بفوز المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لأفضل مدينة (الخارجة)، والمركز الثاني لأفضل قرية (البشندي)، والمركز الثالث لأفضل مركز ( الداخلة)، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة وموجهاَ الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التميز بكافة مراكز المحافظة.

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الوادى الجديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مراكز المحافظة محافظ الوادي الجديد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومي نائب المحافظ على مستوى الجمهورية جائزة مصر جائزة مصر للتميز الحكومي

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