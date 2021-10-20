نوبة انضباط.. حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات من شوارع دسوق بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة رئيس المركز والمدينة المحاسب السيد عبد الستار، حملة شاملة بطريق مستشفى دسوق العام، شملت إزالة الإشغالات، وإعلانات، نظافة، إنارة عامة.

واستهدفت الحملة إزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقي على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم، ورفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بشارع المستشفى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10محضر إشغالات، ورفع 100 حالة إشغال، وإزالة 20 لافتة إعلانات، فضلاً عن ضبط 20 حالة مضبوطات متنوعة والقيام بحملة نظافة للشارع عقب الانتهاء من رفع الإشغالات والإعلانات.



جاءت الحملة، بحضور نواب رئيس المدينة المحاسب أحمد سلطان، المحاسب وليد فاروق، رئيس حى شمال، وأشرف داود ونائبه وفريق العمل المعاون من قسم الإشغالات برئاسة جابر داود، ورجب الراعي، رئيس قسم الكهرباء والفريق المعاون له بالوحدة والمتابعة الميدانية ممثلة في عبده الجمل، وهشام غنيم.

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