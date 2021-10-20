عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضرت العرض الخاص بملابس معاد تدويرها .. تعرف على موعد طرح فيلم أنجلينا جولى الجديد

أنجلينا جولى
أنجلينا جولى

تسقبل دور العرض السينمائية فى مختلف دول العالم  ، فيلم  Eternals ، والذى تقوم ببطولته أنجلينا جولى .

 

حيث من المقرر أن يطرح العمل الذى تقوم ببطولته أنجلينا جولى  في دور العرض الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يوم 5 نوفمبر.

واصطحبت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولى أبنائها إلى العرض الخاص والأول لفيلم مارفل الجديد Eternals قبل طرحه رسميا في السينمات 5 نوفمبر المقبل. 

وحرصت أنجلينا جولى وأبناؤها على تقديم رسالة بيئية هامة من خلال ظهورهم جميعا بملابس معاد تدويرها، أبرزهم ابنتها المتبناة زهرا التي ارتدت فستانا ظهرت به والدتها سابقا في حفل الأوسكار 2014 ، مما جعل “ جولى ” تتصدر مواقع التواصل الإجتماعى .

وإلى جانب زهرا، ظل كل من مادوكس وفيفيان ونوكس وشيلوه برفقة والدتهم أنجلينا جولي التي مازالت تصارع في معركة الحضانة مع والدهم براد بيت. 

حضر العرض الخاص لفيلم Eternals جميع أبطال الفيلم  بجانب أنجلينا جولى منهم ريتشارد مادن وكيت هارينجتون وسلمى حايك والمخرجة كلوي تشاو، وقاموا بالتقاط الصور مع الجمهور الذي حرص على استقبالهم على السجادة الحمراء. 

Eternalsهم الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا التاريخ والحضارة، ويشارك في بطولته  عدد كبير من النجوم على رأسهم أنجلينا جولى، الممثل ريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان وهو من إخراج الحائزة على جائزتي أوسكار كلوي تشاو.

سيطرح فيلم Eternals فقط في السينمات العالمية ولن يطرح مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض. 

 

أنجلينا جولى فى العرض الخاص 
انجلينا جولى الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة دور العرض السينمائية العرض الخاص لفيلم Eternals Eternals

ترشيحاتنا

ده اللى هيقعدك.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ موسيمانى مدرب الأهلي

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها على ميليشيا الحوثي

بعد توجيهات التضامن|حملات مفاجئة على الموظفين والسائقين وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات.. الأيام المقبلة

الأزهر يعلن خطة الدراسة وتوزيع المناهج لمعاهد القراءات بكافة مراحلها

قناة عبرية: إسرائيل جادة في إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

رئيس أكاديمية الشرطة: مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدربا من 34 دولة أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

مدبولي: نُثمن جهود الرقابة الإدارية في تحديث الخدمات الحكومية وزيادة الوعي

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

شوبير يكشف أسباب قرار إيقاف تنفيذ عقوبة شيكابالا

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ