حضرت العرض الخاص بملابس معاد تدويرها .. تعرف على موعد طرح فيلم أنجلينا جولى الجديد

تسقبل دور العرض السينمائية فى مختلف دول العالم ، فيلم Eternals ، والذى تقوم ببطولته أنجلينا جولى .

حيث من المقرر أن يطرح العمل الذى تقوم ببطولته أنجلينا جولى في دور العرض الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يوم 5 نوفمبر.

واصطحبت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولى أبنائها إلى العرض الخاص والأول لفيلم مارفل الجديد Eternals قبل طرحه رسميا في السينمات 5 نوفمبر المقبل.

وحرصت أنجلينا جولى وأبناؤها على تقديم رسالة بيئية هامة من خلال ظهورهم جميعا بملابس معاد تدويرها، أبرزهم ابنتها المتبناة زهرا التي ارتدت فستانا ظهرت به والدتها سابقا في حفل الأوسكار 2014 ، مما جعل “ جولى ” تتصدر مواقع التواصل الإجتماعى .

وإلى جانب زهرا، ظل كل من مادوكس وفيفيان ونوكس وشيلوه برفقة والدتهم أنجلينا جولي التي مازالت تصارع في معركة الحضانة مع والدهم براد بيت.

حضر العرض الخاص لفيلم Eternals جميع أبطال الفيلم بجانب أنجلينا جولى منهم ريتشارد مادن وكيت هارينجتون وسلمى حايك والمخرجة كلوي تشاو، وقاموا بالتقاط الصور مع الجمهور الذي حرص على استقبالهم على السجادة الحمراء.

Eternalsهم الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا التاريخ والحضارة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أنجلينا جولى، الممثل ريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان وهو من إخراج الحائزة على جائزتي أوسكار كلوي تشاو.

سيطرح فيلم Eternals فقط في السينمات العالمية ولن يطرح مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.