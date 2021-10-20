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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجردل وقع منها فى المية.. غرق مسنة فى ترعة بالشرقية

صدى البلد

لقيت سيدة مسنها مصرعها اثناء القائها بعض المخالفات فى إحدى الترع بمركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية.

 

تلقي اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مركز شرطة اولاد صقر  بمصرع سيدة مسنة تبلغ من العمر ٥٨ سنة غرقا بأحد الترع الترع التابعة لذات المركز ، وتم انتشال الجثمان من المياه.

 

على الفور تم التوجية بتكثيف التحريات لتبين اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة، وباجراء التحريات اللازمة تبين أنه لا توجد شبهة جنائية ، وأن السيدة من قرية العساكرة التابعة لأولاد صقر وانها كانت تقل جردل بلاستيك به مخلفات وذهبت الي جسر الترعة ترمي المخلفات فسقط منها الجردل ونزلت قرب الجسر تنتشل الجردل فسقطت في المياه وغرقت ولم يراها احد لنجدتها حتي جرفها تيار المياه الي كوبري الطوجي .

 

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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