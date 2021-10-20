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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يقدملك كل الأيام الحلوة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها

صدى البلد

احتفلت الفنانة ميريام فارس ، بعيد ميلاد طفلها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشرت ميريام فارس ، صورة برفقتة وعلقت قائلة : صغير البيت صار عمره سنة، الله يقدملك كل الأيام الحلوة  ينعاد عليك يا حبيب الماما .

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يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.


وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

 

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

 

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا..

أزياء ميريام فارس إطلالات ميريام فارس صور ميريام فارس أبناء ميريام فارس

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