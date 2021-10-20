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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتشال التميمي: 1500 شخص شاهدوا فيلم أميرة بمهرجان الجونة

فريق عمل فيلم أميرة
فريق عمل فيلم أميرة خلال المؤتمر الصحفى

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لفيلم أميرة بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحرص على التواجد أبطال الفيلم وصناع للحديث عن كواليسه.

 

قال انتشال التميمي: كان هناك 1500 شخص متواجدين أمس لمشاهدة فيلم أميرة بمهرجان الجونة، وهذا يفرحنا جدا، وهدفنا الأساسي أن يكون هناك مساحة للتعبير الفني في المنطقة العربية.
 

 

وكان قد كشف المخرج محمد دياب تفاصيل فيلمه الجديد أميرة الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد أنه مستوحى من أحداث حقيقية.



حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاثة جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم أفاق وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.

 


وجاء في حيثيات منح الجائزتين طبقا للجنة التحكيم إن الفيلم يبعث علي التوتر للغاية ومصنوع جيدًا ، بدءًا من النص القوي ، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة ، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة" لخلق قصه معقدة و موترة عن معني العائله و الأبوة و الأمومة في سياق ممثل فيه بقوه كراهية الأجانب والانقسامات العميقة.

 

من وجهه نظر اللغة السينمائية فإن استخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصالا بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام والمخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا ، مرة أخرى ، الأصغر سناً ، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية ، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.

بعد عرضه بمهرجان الجونة.. هالة صدقي تشيد بفيلم «أميرة»

عمرو سلامة يدعم صناع فيلم "أميرة" بعد عرضه بـ مهرجان الجونة

ثالث جوائز الفيلم هي جائزة لجنة تحكيم  CICT-UNESCO التي تمنج الفيلم جائزه المخرج: انريكو فيليجوني وجاء في حيثيات منحهم اياها ان الفيلم عبارة عن سرد حميمي عن فتاة فلسطينية صغيرة والمجتمع الذي تعيش فيه بعد أن تأثر عالمها بسبب أزمة الهوية ، ففقدت مكانتها في حياتها التي هزّها العنف المفرط.

 


يقدم المخرج المصري محمد دياب بخبرة التفاصيل العاطفية لهذا الحدث الدقيق الذي ينتهي بشكل بطريقة درامية.


"أميرة" من إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية، التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتج فني له المخرج هاني أبو أسعد.

 

الفيلم من بطولة أهم نجوم فلسطين علي سليمان وصبا مبارك وصالح بكري و قيس ناشف وتارا عبود وريم تلحمي وزياد بكرى وتم تصويره بالكامل في الأردن.

 

فريق عمل فيلم أميرة خلال المؤتمر الصحفى 
فريق عمل فيلم أميرة خلال المؤتمر الصحفى 
فريق عمل فيلم أميرة خلال المؤتمر الصحفى 
عمرو سلامة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة المخرج محمد دياب فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

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