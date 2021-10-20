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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

بشرى
بشرى

تعرضت الفنانة بشرى لحادثة خلال تسجيلها احد البرامج في سيارة غريبة مع البلوجر محمد مكاوي، حيث انقلبت بهم السيارة خلال فقرة بالبرنامج، وتعرض مكاوي لاصابة خفيفة في يده.

 أقيم اليوم مؤتمر صحفي لفيلم اميرة بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحرص على التواجد في المؤتمر أبطال الفيلم وصناعه للحديث عن كواليسه. 

فيلم "أميرة" بطولة صبا مبارك، وتارا عبود وعلي سليمان وصالح بكري و قيس ناشف وريم تلحمي وزياد بكرى، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

وقال محمد دياب": ابحث عن قصصي في الجرائد والشارع ووجدت قصة عن الفلسطينيين الذين يتزوجون عن طريق "النطف"، وكنا نحتاج لمن يدعم تلك الفكرة ويتحمس لها، وبالفعل وجدنا شركة المنتج محمد حفظي وبدأنا"

كان المخرج محمد دياب  قد كشف تفاصيل فيلمه الجديد اميرة الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن، كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد أنه مستوحى من أحداث حقيقية.

حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاثة جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم أفاق وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.
 

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