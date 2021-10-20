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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. إغلاق قاعدة عسكرية بولاية ماريلاند بسبب تهديد بوجود قنبلة

قاعدة بيثيسدا العسكرية
قاعدة بيثيسدا العسكرية الأمريكية

أفاد بيان نشره نشاط الدعم البحري بقاعدة بيثيسدا، الواقعة في ولاية ماريلاند بـ الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، أنه تم إغلاق قاعدة بيثيسدا العسكرية بعد مكالمة مجهولة، محذرة من وجود قنبلة في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

 

كما أعلنت قاعدة بيثيسدا، عن التحقق من تهديد محتمل لوجود قنبلة داخل القاعدة، وتهديد بإطلاق النار علي الموجودين داخلها.

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ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، تضم قاعدة بيثيسدا، مركز والتر ريد الطبي العسكري، بالإضافة إلى معهد أبحاث البيولوجيا الإشعاعية للقوات المسلحة وغيرها من المرافق الحيوية.

أمريكا قاعدة بيثيسدا ولاية ماريلاند إغلاق قاعدة عسكرية بسبب تهديد بوجود قنبلة الولايات المتحدة

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