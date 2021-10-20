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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراءات هامة بشأن جوازات السفر

جواز سفر - ارشيفي
جواز سفر - ارشيفي

كشف مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، عن خدمات جديدة سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

 

وذكر، خلال حديثه لقناة "العربية"، أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات الفرد، ويمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات.

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وبيّن أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذا الجواز مستمرة وتتطور، مضيفا أن الوزارة ستطلق قريبًا خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، على أن يتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.

 

وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية المقدمة للتأشيرات أتاحت تسجيل السمات الحيوية والبصمة عند إصدارات التأشيرات الرقمية دون الحاجة لزيارة السفارات، مضيفا أن هذه الخدمة ستكون متاحة للجميع بحسب جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية المعنية بكل تأشيرة من التأشيرات.

السعودية مساعد وزير الداخلية الهوية الوطنية الخدمات الإلكترونية شريحة إلكترونية

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