تحالف دعم الشرعية: مقتل أكثر من 82 إرهابيا حوثيا

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مقتل مسلحين من جماعة الحوثي، خلال عمليات استهداف نفذها في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية.

وأوضح التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه نفذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في الجُوبة والكسارة جنوب وشمال غربي مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت التحالف العربي إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 مسلحاً.

يأتي ذلك في اعقاب إعلان الجيش اليمني، استعادة مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية" من قبضة جماعة الحوثي في أطراف مديريتي الجُوبة وحَريب جنوب مأرب، خلال عملية عكسية شارك فيها طيران التحالف العربي باستهداف تعزيزات للجماعة.