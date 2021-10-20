الزراعة تفوز بجائزتين من جوائز مصر للتميز الحكومي

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الذي حقق المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .



وحصل "القرش " على جائزة التميز الحكومي فئة الإدارة العليا.

كما كرم رئيس مجلس الوزراء أيضا د.محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية الذي حصل على جائزة القيادات المتميزة الحكومية (فئة رئيس إدارة مركزية ) المركز الثاني على مستوى الجمهورية .



حيث تمكن "سعد" من تطوير العمل الحكومي للمعهد بإدارته الجيدة وليست هذة هي المرة الأولي التي يفوز فيها مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية في مسابقة التميز الحكومي حيث حقق الفوز فى الدورة الأولي للمسابقة ضمن العشرة الأوائل علي مستوي