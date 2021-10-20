محافظا دمياط وبورسعيد يشهدان فعاليات منتدى الخمسين لتكريم السيدات المتميزات

محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات تكريم المتميزات من السيدات التكنو قراط بمحافظتى دمياط و بورسعيد والذى نظمه «منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا»، اليوم الأربعاء، بمحافظة بورسعيد وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

أقيمت الاحتفالية بحضور الإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس المنتدى.

تأتي الاحتفالية فى إطار الخطة التوسعية للمنتدى؛ والتى بدأت بمحافظات البحيرة والفيوم وبنى سويف، حيث قام المنتدى بعقد فعاليات موسعة بالمحافظات سالفة الذكر لتعزيز جهود التمكين ومناهضة كافة أشكال التمييز وتكريم أكثر من 30 سيدة من السيدات الأكثر تأثيرًا.

وشملت قائمة السيدات المكرمات باحتفالية اليوم 20 سيدة، بواقع 10 سيدات عن محافظة دمياط، و10 سيدات عن محافظة بورسعيد، تم انتقاؤهُن واختيارهُن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وبالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة، وجاء التصنيف وفقًا للمعايير التى أعدها منتدى الخمسين والمُرتكزة على مقاييس مهنية تعتمد على مدى إسهام السيدات المُكرمات في التأثير بالمحيط المجتمعي الخاص بهن، وتحقيقهن نجاحات استثنائية تمنح إلهامًا لغيرهن من السيدات الباحثات عن النجاح والريادة.

أعربت محافظ دمياط عن سعادتها للمشاركة في هذا الجمع الكريم للاحتفال بسيدات مصر الأعزاء من أبناء محافظتي دمياط وبورسعيد، تتويجًا لجهودهن باعتبارهن من النماذج النسائية المضيئة.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية قد نالت دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية وكذا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار حزمة من التشريعات التي وفرت لها المساواة والفرص المتكافئة على كافة الأصعدة.

وأضافت أن المرأة المصرية قد حصلت على مناصب متعددة لم تحصل عليها من قبل، فضلًا عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري، وغيرها من المناصب القيادية الهامة بمختلف مؤسسات الدولة، كما تخوض المرأة تجارب نضالية وتنموية كبرى لتثبت بحق جدارتها في تحدي الصعاب.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير لدور المرأة المصرية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن على كافة المستويات، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى و منتدى الخمسين لحرصهما الدائم على النهوض بالمرأة المصرية وابراز دورها الكبير بكافة المجالات كما وجهت التحية إلى اللواء عادل الغضبان على استضافة محافظة بورسعيد لهذا الحدث الهام.

من جانبه،، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالنماذج التي تم تكريمها ضمن فعاليات منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا"، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن، موضحًا أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة في الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية، هذا بالإضافة إلى دور المرأة الأساسي في المجتمع عبر العصور، وفي جميع المجالات، لبناء الدولة، ودعم جميع قضايا الوطن.

وقال "محافظ بورسعيد" أن المرأة هى النواة الأولى للأسرة المصرية والتى يقع على عاتقها مسؤولية تربية الأبناء وتربية أجيال قادرة على بناء الوطن وقيادة المستقبل، فالمرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلي والدولي وأثبتت كفاءة عالية فى كل الأدوار التي تتقلدها، مثنيًا على دور المجتمع المدني كشريك للدولة في دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا. وأكد على أهمية التوعية بدور المرأة فى المجتمع، وتنمية الدور المجتمعي لها، من خلال العديد من الندوات والمؤتمرات التي تدعم المرأة، منوهًا إلى أن الوقت الحالي يشهد زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة، ومصر كانت من أوائل الدول التي آمنت بدور المرأة المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي ارتكزت على اعتبار المرأة شريكًا رئيسًا في الجهود التنموية للدولة ومن جانبها،، قالت الإعلامية دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن المنتدى يعمل على اكتشاف المواهب القيادية من السيدات الأكثر تميزًا بكافة المحافظات بهدف تكوين أكبر منصة تجمع السيدات التكنوقراط فى مصر، والتى من شأنها تحويل المنتدى إلى قناة رئيسية لاكتشاف القيادات النسائية ونماذج النجاح في كافة قطاعات الأعمال العام والخاص.

وأكدت دينا عبدالفتاح أن أنشطة المنتدى للتوسع بالمحافظات تساهم في تعزيز دور المرأة في جميع الأنشطة الاقتصادية بكافة المناطق، وتوسيع قاعدة التمكين وعدم تركيز تلك الجهود بالمناطق الحضرية. وأضافت أنّ المنتدى ينفذ أجندة من السياسات والتوجهات الاستراتيجية التي تهدف لتطوير المرأة التكنوقراط وتأهليها لتولي مناصب قيادية وإلقاء الضوء على مساهمتها في دعم مسيرة التنمية في مصر، كما تستهدف أنشطة المنتدى التوسعية لتعزيز القدرات التنافسية للسيدات التكنوقراط على المستويات المحلية والإقليمية ورفع تصنيف المرأة المصرية عالميًا، كما يتبنى المنتدى منظورًا حقوقيًا في كافة تدخلاته التنموية، وذلك للقضاء على الأشكال المختلفة للتمييز ضد المرأة ووضع قضاياها على قمة الأجندات السياسية والوطنية في مصر. كما أشادت رئيس منتدى الخمسين بما حققته محافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض لتنفيذ المدينة الصديقة للنساء لتمكين المرأة إقتصادياً و إتاحة الخدمات المختلفة لها.

وشملت قائمة السيدات المكرمات عن محافظة دمياط كلاً من، الدكتورة/ اَمال محمد شطا "أخصائي طب الأطفال - مدير إدارة التعليم والإعلام الصحى بمديرية الصحة"، آمال عبد الجليل عبد الغني "مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة" ، الدكتورة غادة محمد الصياد "رئيس قسم النسيج بكلية الفنون التطبيقية - عميد كلية حاسبات ومعلومات بجامعة دمياط" ، سالي مجدي نخالة" مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة دمياط" ، المهندسة/ جيهان محمد السيد" مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية "، المستشار/ فيفيان وسام" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية "، عزة محمد فوزي إبراهيم" المديرة الفنية بمركز رحمة لذوى الاحتياجات الخاصة" ، الأستاذة ياسمين نبوي جوهر" مدير ومقرر المجلس الإقليمى للسكان ومقرر اللجنة التنسيقية السكانية "، الدكتورة/ شيرين محمد غلاب "رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط ، والدكتورة/ أماني زاهر شحاتة "مدرس علم اجتماع - قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة دمياط ".

كما شملت قائمة السيدات المكرمات عن محافظة بورسعيد المهندسة/ أمل حامد الألفي، المهندسة/ شيماء جودة محمد، نرمين نشأت إسحاق، المهندسة/ أمل محمد أحمد طمان، هويدا عبدالله مصطفى، سارة محمد عبد القادر، الدكتورة/ اعتماد سليمان فاضل، الدكتورة/ مها زكريا عبد الرحمن حمص، هالة عمر عثمان، ووفاء أحمد حسين المطري. جدير بالذكر أنّ منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا يضم كوكبة من السيدات التكنوقراط المتميزات، من أبرزهن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب الوزيرة السابقة للأسرة والسكان.. ويُعد «منتدى الخمسين» أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال «قمة الأفضل» التي عُقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلاله تكريم محافظ دمياط ضمن افضل ٥٠ سيدة تأثيرًا لعام ٢٠١٨ وذلك لاسهاماتها فى مجال التنمية الاقتصادية، ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويضم المنتدى بين عضواته وزيرات في الحكومة، ورؤساء مؤسسات وشركات كبرى تعمل بقطاعات متعددة في الاقتصاد المصري، وكذلك رائدات أعمال.. وخلال الفعالية تبادلت محافظ دمياط واللواء عادل الغضبان و الاعلامية دينا عبد الفتاح الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

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