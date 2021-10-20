الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، من تكبيد مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر جديدة في جبهة الكسارة، شمال غربي مأرب.

وبين مصدر عسكري بحسب صحيفة سبق السعودية أن قوات الجيش اليمني الوطني رصدت مجاميع حوثية، حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهة الكسارة، فأوقعتها بين قتيل وجريح.

وقال إن قوات الجيش الوطني استعادت جميع الأسلحة الخفيفة وكميات الذخائر التي كانت بحوزة عناصر المليشيا.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات العدو على امتداد الجبهة وتكبّدت على إثره المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.