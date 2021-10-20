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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأربعاء)، من تكبيد مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر جديدة في جبهة الكسارة، شمال غربي مأرب.

 

وبين مصدر عسكري بحسب صحيفة سبق السعودية  أن قوات الجيش اليمني الوطني رصدت مجاميع حوثية، حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهة الكسارة، فأوقعتها بين قتيل وجريح.

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الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية استراتيجية بمحافظة مأرب

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الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة ويكبد ميليشيات الحوثي خسائر في مأرب

وقال إن قوات الجيش الوطني استعادت جميع الأسلحة الخفيفة وكميات الذخائر التي كانت بحوزة عناصر المليشيا.

 

وذكر  المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات العدو على امتداد الجبهة وتكبّدت على إثره المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

اليمن ميليشيات الحوثي الجيش اليمني المقاومة الشعبية محافظة مأرب مصدر عسكري

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