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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة السويس: روح أكتوبر ألهمت الدولة المصرية لاختيار الجمهورية الجديدة

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس

قال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس إن روح التحدي والصمود التي مدنا بها انتصار أكتوبر 1973 امتدت من الحرب إلى الوقت الراهن، يقوي عزيمة الدولة المصرية في مواجهة التحديات والصعاب من أجل شعب مصر والحفاظ على مقدراتها وحماية أراضيها.

 

وأضاف أن الدولة المصرية وقادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلنت اختيار الطريق الصعب، واختيار الجمهورية الجديدة، لتحقيق الرخاء للأجيال الحالية والقادمة، ولتكن مصر أم الدنيا و"أد الدنيا".

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، استلهم من روح أكتوبر العظيم نبراسا يضيء للأمة منارة التقدم والترقي، موجها التحية إلى جيل أكتوبر العظيم وأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية واستعادة الأرض.

 

جاء ذلك خلال احتفالية جامعة السويس بذكرى نصر أكتوبر، والمقاومة الشعبية وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والقيادات التنفيذية وعدد من الشخصيات العامة، وقدم الاحتفال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

 

وتابع رئيس الجامعة في كلمته أن حرب أكتوبر ستظل تدرس على رأس المقررات العسكرية في أعرق الأكاديميات الحروب في العالم، ليعرفوا كيف حمل جيش مصر على كاهله أمانة تكليف الشعب له بحتمية استرداد الأرض والكرامة، ورفع الراية، وإعلاء الهامة في عنان السماء مهما كلفه ذلك من تضحيات.

 

وتطرق رئيس الجامعة في كلمته إلى الإنشاءات والكليات بالجامعة والتي بلغت 16 كلية، تخدم أبناء السويس ومنها كليتي طب الأسنان والتربية والرياضية وأضيف مؤخرا كلية العلاج الطبيعي، ومعهد التمريض.

 

وأشار إلى أن الجامعة بصدد افتتاح المستشفى الجامعي قريبا بجوار مجمع الكليات الطبية، إذ جرى الانتهاء من أعمال الانشاءات، ويجري حاليا تجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة والأثاث اللازم لتدخل الخدمة في أقرب وقت، لدعم القطاع الصحي في السويس تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

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