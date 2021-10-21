محيي الدين: لقاءات المسئولين في لبنان تعكس حرصا على إنجاح العلاقة مع صندوق النقد

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق، إن ما ذكره الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب خلال لقاءاته معهم تعكس حرصا على إنجاح العلاقة مع صندوق النقد الدولي وعلى إنتاج برنامج متكامل يشمل الأبعاد الرئيسية التي تم الحديث عنها مع جميع الأطراف.



وأضاف محيي الدين -في تصريحات عقب لقائه اليوم الأربعاء مع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل لبحث التحضيرات للتفاوض في خطة الدولة للتعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا- أن هناك نقاشات ومشاورات الآن على المستوى الفني بين خبراء الصندوق والوزارات المعنية ومصرف لبنان، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية للبرنامج تشمل السياسات المالية العامة ومقوماتها المختلفة وإدارة الدين العام والسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.



وأعرب عن أمله أن تجري الأمور بالسرعة المناسبة حتى يتحقق البرنامج ويوقع بين صندوق النقد الدولي وكل الأطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.