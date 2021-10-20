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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علقة موت..كريم فهمي: ابويا ضربني أنا وأحمد بـ "توكة الحزام" لهذا السبب

الفنان كريم فهمي
الفنان كريم فهمي

تحدث الفنان كريم فهمي عن طفولته، قائلا:" أنا وأحمد كنا دايما بنحب نرمي أي حاجة على الجيران والناس اللي في الشارع".

 

وأضاف "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" في مرة وإحنا بنرمي الحاجة والدي شافنا وضربنا يومها علقة موت بـ توكة الحزام".

وتحدث "كريم" خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، كما يروي كواليس علاقاته العاطفية السابقة، وكيف تعرف على زوجته، والمواقف الطريفة التي جمعتهما.

وروى الفنان كريم فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا:" أنا كنت داخل المستشفى على رجلي، وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا عندي جلتطين".


وأضاف "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان أمير كرارة، شعرت ببعض التعب البسيط ولكني لم أتوقع أصابتي بـ جلطة، وأنا داخل العناية وأنا عادي ومش حاسس غير بـ وجع بسيط".

 

وأوضح:" مكنتش فاهم أنا داخل العناية ليه ولا هعمل أيه..وأتخضيت لما قالولي أني مصاب بـ جلطين".

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