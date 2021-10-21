صحة الوادي الجديد تواصل حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد عن تواصل حملاتها بقري ( العوينة - القلمون - الشيخ والي - غرب الموهوب - القصر) ووحدة المرور والشهر العقارى بمركز الداخلة وذلك لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا .

وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالقري والمناطق النائية.

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من ناحية أخرى بعث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة بالتهنئة للسيد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ لفوز مدينة الخارجة بالمركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المدن فى مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى

فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة المدن ، وفوز قرية البشندي بالمركز الثاني كأفضل قرية على مستوى الجمهورية.

وفاز مركز الداخلة بالمركز الثالث أفضل مركز على مستوى الجمهورية خلال الدورة الثانية 2021

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