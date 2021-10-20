ريم مصطفى لـ أمير كرارة وكريم فهمي: اتعالجت نفسيا بسببكم

تحدثت الفنانة ريم مصطفى، خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، عن مسلسل "أمر واقع" ومشاركتها مع الفنان "كريم فهمي"، قائلة:" كان مفروض نصور مشهد قتل بيني وبين كريم، ولكن معرفنا نصور"، متابعة:" أنا وهو دخلنا في نوبة ضحك متوقفتش ومصورناش المشهد يومها".

ووجهت “ريم مصطفى” حديثها لـ "أمير كرارة وكريم فهمي" قائلة:" أنا اتعالجت نفسيا بسببكم، خاصة بعد مسلسل أمر واقع مع كريم والطبال مع أمير"، ليبادرها "أمير كرارة" معلقا:" كل مشاهدها في الطبال كانت عياط..كانت كل يوم تيجي تعيط وتمشي".

وأضاف "كرارة"،: "أنا كرهت ريم مصطفى في مسلسل الطبال بسبب دورها ".



وكشفت "ريم" عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها، وقصة حبها لابن الجيران، والمواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء، بمشاركة المطرب اللبناني بافو.



